В Кремле прокомментировали публикацию газеты The Telegraph о том, как наш фрегат сопровождал танкеры у берегов Британии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена принимать меры для защиты своих интересов, в том числе, с помощью военных кораблей. Ранее британское издание сообщило, что фрегат «Адмирал Григорович» провел через Ла-Манш два танкера. И что английский военный корабль следил за этим, но экипаж ничего предпринимать не стал. Причем, недавно британский премьер Кир Стармер разрешил военным задерживать суда, которые, по мнению Лондона, связаны с Россией.

Российское судно Universal находится под санкциями. Оно следует из России, и его сопровождает фрегат «Адмирал Григорович». А прямо за ними - корабль королевских военно-морских сил, который следует за ними по проливу.

Журналисты британской The Telegraph с изумлением наблюдают, как через Ла-Манш спокойно следуют работающие в интересах России танкеры Universal и Enigma. А экипаж корабля королевского флота бездействует, хотя и получил разрешение премьера задерживать суда, которые на западе придумали называть «теневым флотом». А ведь в конце марта Кир Стармер громко заявил, что Ла-Манш для таких кораблей закрыт.

После разрешения захватывать корабли Стармер вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом и лидерами еще восемь стран Северной Европы и Балтии наблюдали за действиями спецназа по захвату судов и обсуждали, как будут перехватывать корабли, связанные с Россией. Теперь The Telegraph публикует разгромную статью с хлестким заголовком. И вновь обращает внимание на плохое состояние британского флота, за что Стармер неоднократно подвергался критике.

После того, как иранский беспилотник попал в авиабазу Акротири, британский эсминец Dragon, единственный готовый к развертыванию, был отправлен на Ближний Восток, но прибыл только через три недели и уже был вынужден вернуться в порт из-за проблем с водоснабжением.

К слову, на сопровождение танкеров и фрегата «Адмирал Григорович» королевский флот отправил вспомогательное судно - танкер-заправщик с двумя зенитными установками ближнего радиуса и двумя 30-миллиметровым пушками. Не совсем понятно, что он смог бы противопоставить противокорабельным ракетам «Оникс», мощной артустановке калибра 100 миллиметров и другому вооружению «Адмирала Григоровича».

«Что могли, то и отправили. Людей на них не хватает», - заметил военный эксперт и политолог Василий Фатигаров.

Тем не менее, министр обороны Великобритании Джон Хилли заявил, что ВМС королевства настроены решительно.

«Но мы можем сделать больше, и, как заявил премьер-министр, мы готовы. У нас есть военные варианты, и мы готовы действовать не просто в поддержку союзников, но и вместе с ними, чтобы перехватывать суда теневого флота», - сказал Хили.

В Москве неоднократно подчеркивали, что страны Запада для своих незаконных действий по задержанию торговых судов выдумали понятие «теневой флот». В международном морском праве его не существует. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проводку танкеров российским боевым кораблем через Ла-Манш, отметил, что наша страна вынуждена принимать такие меры.

«Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства в том числе наносили ущерб экономическим интересам РФ. Россия считает себя вправе и будет обязательно принимать меры по защите своих интересов», - объяснил Песков.

Только с начала этого года Франция, США, Швеция и Великобритания задержали 12 кораблей, работавших в интересах России. Последний такой случай произошел неделю назад, когда шведы задержали у острова Готланд танкер Flora-1, шедший под флагом Сьерра-Леоне из российского порта Усть-Луга.