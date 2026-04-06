Одно из самых динамичных направлений спецоперации - это зона ответственности группировки войск «Восток», что продвигается к поселку Покровское в Запорожской области. Здесь дальневосточники ежедневно расширяют зону контроля. Штурмовики зачищают окрестности освобожденного села Бойково. А на участке Верхняя Терса - Воздвижевка, что северо-западнее Гуляйполя, уничтожаются вражеские группы, техника и огневые позиции врага.

«Птицы» группировки войск «Восток» вылетают на охоту. В лесополосе на стыке Запорожской и Днепропетровской областей большой укрепрайон противника. Украинские боевики проводят ротацию и подвозят боеприпасы. Асы беспилотной авиации громят врага роем дронов.

«Квадроцикл, на котором сидело аж пять человек, пытался уехать от нас на большой скорости, догнали его на 130 км/ч. Мы взрывали замаскированный танк. Первым дроном мы снесли укрепсети, вторым - "мангал", а третьим попали под башню», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным Мася.

Сейчас операторы дронов 29-й армии расчищают дорогу штурмовым группам за Бойково, которое освободили на прошлой неделе. На северном фланге воины-дальневосточники наступают на Христофоровку, Новое Поле, Зоревку, Зарницу, Розовку и Неженку. Это стратегически важный участок фронта. Здесь формирования киевского режима постоянно пытаются просочиться в тыл российской армии, чтобы заявить о несуществующих успехах на фронте. Наши бойцы все пресекают.

«В одной машине было в районе 23 человек. Было четыре таких машины. Все четыре машины за семь минут мы разобрали. Все наши расчеты вылетели, началась больше охота на них», - добавил военнослужащий.

На кадрах объективного контроля очередное поражение целей. Как позже станет известно, уничтожили блиндажи, где были точки управления гексокоптерами, а неподалеку от него - склад с боеприпасами. Как отмечают наши военнослужащие, в целом ежедневно они совершают до 25 вылетов.

В Запорожской области украинских боевиков сейчас громят в Гуляйпольском. Штурмовики ведут бои в самом селе. Врага также вытесняют из Верхней Терсы, Воздвижевки, Любицкого. От этих сел идут трассы на Орехов, где находится укрепрайон ВСУ. Воины-дальневосточники сейчас ведут бои за Великомихайловку, Тихое, Коломийцы, Добропасово, Новоскелеватое и Вольное. До Покровского остается около пяти километров.