Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Хабаровске

Причины возгорания выясняются. Известно, что огонь охватил две квартиры и обшивку коридора.
Вероника Левшина 06-04-2026 05:19
© Фото: club52068573, VK

Мужчина и женщина погибли в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в Хабаровске на улице Суворова, пятеро пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Из-за дыма, быстро заполонившего коридоры, первоочередные действия были направлены на эвакуацию и спасение людей», - говорится в заявлении.

20 человек смогли выйти из здания самостоятельно, еще 28 жильцов, включая трех детей, спасли пожарные с применением спасательных устройств и пожарной автолестницы. Пострадавших доставили в больницу. 

Огонь охватил две квартиры и обшивку коридора. Пожар ликвидировали 25 специалистов при помощи восьми единиц техники.

В настоящее время нет информации о причинах возгорания. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники следственных органов, дознаватели МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю.

#в стране и мире #пожар #МЧС #пострадавшие #хабаровск #погибшие
