Число погибших при ЧП на «Нижнекамскнефтехиме» возросло до 11 человек

В рамках поисковой операции после взрыва и пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане подтверждена гибель 11 человек, поиски еще одного сотрудника продолжаются. Об этом сообщили в компании СИБУР.

«Общее число госпитализированных в медицинские центры Москвы, Казани, Нижнекамска на сегодня составляет 25 человек. У всех наблюдается позитивная динамика в выздоровлении», - отмечается в сообщении.

Из реанимации переведены в общие палаты сотрудники, госпитализированные в Казани и Москве, одного на данный момент выписали. Предприятие осуществляет выплаты родным, семьям оказывается психологическая помощь.

Взрыв прогремел на территории «Нижнекамскнефтехима» 31 марта. Центральный аппарат СК РФ взял под контроль расследование инцидента в Нижнекамске. Причиной ЧП стало воспламенение газовой смеси на производстве каучука.