Сотрудник алкомаркета в Москве выстрелил в посетителя во время драки

Москвич обратился в полицию и рассказал о потасовке на улице Дмитриевского.
Андрей Юдин 06-04-2026 18:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Пресс-служба УВД по ВАО

В  Москве между продавцом и покупателем алкомаркета произошел конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Спустя некоторое время потерпевший покупатель магазина вместе с братом вернулся к обидчику.

«В ходе конфликта злоумышленник нанес заявителю удары по лицу и несколько раз выстрелил из травматического оружия в область бедра», - рассказали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По заключению медиков, потерпевший получил травмы средней тяжести. Подозреваемым в стрельбе в алкомаркете оказался 30-летний уроженец Белгородской области. На основе инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). По отношению к фигуранту избрана мера в виде подписки о невыезде.

#Москва #в стране и мире #ЧП #полиция #Уголовное дело
