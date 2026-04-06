Сотрудник алкомаркета в Москве выстрелил в посетителя во время драки

В Москве между продавцом и покупателем алкомаркета произошел конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Спустя некоторое время потерпевший покупатель магазина вместе с братом вернулся к обидчику.

«В ходе конфликта злоумышленник нанес заявителю удары по лицу и несколько раз выстрелил из травматического оружия в область бедра», - рассказали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По заключению медиков, потерпевший получил травмы средней тяжести. Подозреваемым в стрельбе в алкомаркете оказался 30-летний уроженец Белгородской области. На основе инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). По отношению к фигуранту избрана мера в виде подписки о невыезде.