Трехуровневые оценки за поведение введут в десяти школах каждого региона РФ

Старт эксперимента назначен на начало следующего учебного года.
Константин Денисов 06-04-2026 16:23
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

Начиная со следующего учебного года для российских школьников будет введена трехуровневая система оценки поведения. Об этом сообщает RT.

Ученики будут получать оценки «образцово», «допустимо» и «недопустимо». Для эксперимента будут выбраны по десять школ в каждом регионе. Апробация новой системы уже была проведена в 89 школах семи регионов страны.

«В ходе апробации мы предлагали три модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и пятиуровневую. По результатам вторая из них выбрана как наиболее успешная», - рассказала на совещании у главы Минпросвещения России заместитель министра Ольга Колударова.

По ее словам, именно трехуровневая система была признана успешной. За ее введение высказались более 78% обучающихся, 73% педагогов и 87% родителей.

Ведомством уже подготовлен проект соответствующего приказа. При вынесении оценки педагоги будут руководствоваться следующими критериями: соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов опроверг информацию о сокращении срока школьного образования в России до десяти лет.

#в стране и мире #эксперимент #Школы #оценки #поведение #Минпросвещения РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
