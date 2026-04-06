Трехуровневые оценки за поведение введут в десяти школах каждого региона РФ

Начиная со следующего учебного года для российских школьников будет введена трехуровневая система оценки поведения. Об этом сообщает RT.

Ученики будут получать оценки «образцово», «допустимо» и «недопустимо». Для эксперимента будут выбраны по десять школ в каждом регионе. Апробация новой системы уже была проведена в 89 школах семи регионов страны.

«В ходе апробации мы предлагали три модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и пятиуровневую. По результатам вторая из них выбрана как наиболее успешная», - рассказала на совещании у главы Минпросвещения России заместитель министра Ольга Колударова.

По ее словам, именно трехуровневая система была признана успешной. За ее введение высказались более 78% обучающихся, 73% педагогов и 87% родителей.

Ведомством уже подготовлен проект соответствующего приказа. При вынесении оценки педагоги будут руководствоваться следующими критериями: соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность ученика.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов опроверг информацию о сокращении срока школьного образования в России до десяти лет.