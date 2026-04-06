Появились кадры оглашения приговора экс-главе Курской области Смирнову

Съемочная группа телеканала «Звезда» передала из зала Ленинского районного суда Курска кадры оглашения приговора бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову.

Ранее стало известно о том, что экс-чиновник проведет в колонии строгого режима 14 лет. Дополнительно он оштрафован на 400 млн рублей. Еще почти 21 млн рублей у него изъяли в пользу государства.

Экс-глава региона проходит основным фигурантом по делу о коррупции. Он полностью признал свою вину. На протяжении ближайших 10 лет Смирнов не сможет занимать государственные должности.

По словам бывшего губернатора, он занимался коррупцией из-за опасности своей работы. Также Смирнов признал, что в результате у него «притупились грани дозволенного».