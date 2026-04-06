Появились кадры оглашения приговора экс-главе Курской области Смирнову

Бывший губернатор региона проведет 14 лет в колонии строгого режима.
Константин Денисов 06-04-2026 16:02
© Фото: ТРК «Звезда»

Съемочная группа телеканала «Звезда» передала из зала Ленинского районного суда Курска кадры оглашения приговора бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову.

Ранее стало известно о том, что экс-чиновник проведет в колонии строгого режима 14 лет. Дополнительно он оштрафован на 400 млн рублей. Еще почти 21 млн рублей у него изъяли в пользу государства.

Экс-глава региона проходит основным фигурантом по делу о коррупции. Он полностью признал свою вину. На протяжении ближайших 10 лет Смирнов не сможет занимать государственные должности.

По словам бывшего губернатора, он занимался коррупцией из-за опасности своей работы. Также Смирнов признал, что в результате у него «притупились грани дозволенного».

#Курская область #алексей смирнов #коррупция #суд #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
