Суд приговорил экс-губернатора Курской области Смирнова к 14 годам колонии

Бывший глава региона также заплатит штраф в размере 400 млн рублей.
06-04-2026 15:31
Ленинский районный суд Курска приговорил экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«Наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, штрафом в размере 400 млн рублей... с отбыванием наказания в ИК строгого режима», - говорится в решении судьи.

Экс-губернатор проходит по делу о получении взятки - около 30 млн рублей. По версии следствия, Смирнов и его зам получили деньги от представителей коммерческих организаций за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.

С экс-главы региона также взыскано около 21 млн рублей в пользу государства. Он лишен почетных званий и не имеет права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на протяжении 10 лет.

Ранее Смирнов объяснил получение взяток опасной работой. Он полностью признал вину. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Главное управление боевой подготовки
2
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
3
Подводный флот России. 120 лет
4
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
5
Броневики СВО. Часть 2
6
Российские буксиры. Часть 1
7
Военная приемка. 500-й выпуск
8
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
9
Оружие Египта
10
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
