Суд приговорил экс-губернатора Курской области Смирнова к 14 годам колонии

Ленинский районный суд Курска приговорил экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«Наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, штрафом в размере 400 млн рублей... с отбыванием наказания в ИК строгого режима», - говорится в решении судьи.

Экс-губернатор проходит по делу о получении взятки - около 30 млн рублей. По версии следствия, Смирнов и его зам получили деньги от представителей коммерческих организаций за заключение муниципальных контрактов и договоров подряда, связанных с капремонтом и строительством, в том числе фортификационных сооружений.

С экс-главы региона также взыскано около 21 млн рублей в пользу государства. Он лишен почетных званий и не имеет права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на протяжении 10 лет.

Ранее Смирнов объяснил получение взяток опасной работой. Он полностью признал вину.