В Красноярском крае министра тарифной политики заподозрили в коррупции

В Красноярском крае задержали министра тарифной политики по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

По версии следствия, находившийся в 2022 году в должности министра промышленности, энергетики и ЖКХ подозреваемый получил от фактического владельца энергетической компании взятку в размере 10 млн рублей за предоставление статуса территориальной сетевой организации. Это позволило бы предприятию получать прибыль от электроэнергии по льготным тарифам.

«В ноябре 2022 года фигурант получил от владелица энергетической компании часть взятки в сумме 5 млн рублей, после чего компания получила статус сетевой организации и была включена в систему единых котловых тарифов на 2023 год», - говорится в заявлении ведомства.

В Следкоме уточнили, что в отношении задержанного решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.