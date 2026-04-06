Куба получит электричество от турецкой плавучей станции

Станция может функционировать на дизельном топливе, ее мощность достигает 76 мегаватт.
Дарья Неяскина 06-04-2026 11:06
© Фото: Harry Laub, imageBROKER.com, Global Look Press

В целях поддержки энергосистемы Кубы турецкая компания Karpowership направила к острову плавучую электростанцию. Как сообщает телеканал NTV, судно под названием «Белгин Султан» уже прибыло в гаванский порт и находится в готовности к эксплуатации.

Энергетический кризис на Кубе усугубляется запретом США на ввоз топлива, что привело к перебоям с электричеством в жилом секторе, на промышленных объектах и в аэропортах. Нехватка авиационного
керосина вынудила перевозчиков сократить количество авиарейсов, выполняемых на остров.

Плавучая электростанция «Белгин Султан» может функционировать на дизельном топливе, ее мощность достигает 76 мегаватт. Karpowership владеет целым парком аналогичных судов и платформ, оказывая услуги по генерации электроэнергии в ряде государств, таких как Кот-д’Ивуар, Гана, Мозамбик, Сенегал, Бразилия и Доминиканская Республика.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия видит своей обязанностью поддерживать власти Кубы в ситуации строгой экономической изоляции. Доставка горючего на остров критически важна для стабильного функционирования его инфраструктуры.

#в стране и мире #Куба #Турция #энергокризис #Karpowership
