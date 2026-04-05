Россия и Саудовская Аравия договорились о введении безвиза в мае

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене визового режима для граждан обоих государств. Об этом сообщили в МИД РФ.

«11 мая 2026 года вступает в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что договор был подписан 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде. Согласно документу, граждане РФ будут вправе находиться в Саудовской Аравии без виз не более 90 дней. То же правило будет распространяться на граждан королевства, планирующих посетить Россию.

Ранее сообщалось, что Китай согласился продлить действие безвизового режима для российских граждан еще на год, то есть до середины сентября 2027 года.