МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия и Саудовская Аравия договорились о введении безвиза в мае

Соглашение вступит в силу 11 мая 2026 года.
Глеб Владовский 06-04-2026 11:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене визового режима для граждан обоих государств. Об этом сообщили в МИД РФ.

«11 мая 2026 года вступает в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Саудовская Аравия о взаимной отмене визовых требований», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что договор был подписан 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде. Согласно документу, граждане РФ будут вправе находиться в Саудовской Аравии без виз не более 90 дней. То же правило будет распространяться на граждан королевства, планирующих посетить Россию.

Ранее сообщалось, что Китай согласился продлить действие безвизового режима для российских граждан еще на год, то есть до середины сентября 2027 года.

#Россия #Саудовская Аравия #безвизовый режим #МИД России #Туристы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 