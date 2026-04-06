ФСБ пресекла теракт против высокопоставленного чиновника Курской области

В Курской области пресекли попытку теракта против высокопоставленного чиновника. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Злоумышленник произвел подготовительные мероприятия для совершения террористического акта в отношении высокопоставленного должностного лица региона. Для этого он осуществил наблюдение... с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что проживающего в Курской области уроженца Винницкой области Украины задержали при попытке изъятия взрывчатки из тайника. Кроме того, задержанный признался в том, что планировал совершить теракт.

Возбуждено уголовное дело, в том числе по статье «Госизмена». Задержанному грозит пожизненное тюремное заключение.