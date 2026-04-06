В Новороссийске обломки БПЛА попали в многоквартирный дом

Информация по пострадавшим уточняется.
Вероника Левшина 06-04-2026 00:05
© Фото: Александр Иванов, РИА Новости

Обломки беспилотного летательного аппарата попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе Новороссийска вследствие продолжающейся атаки дронов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают специальные и экстренные службы», - заявил Кравченко.

Также глава Новороссийска уточнил, что на базе школы №29 развернули пункт временного размещения. Сообщается о возгораниях Восточном внутригородском районе, куда уже направлены спецслужбы.

Напомним, ранее в Краснодарском крае из-за падения БПЛА несколько квартир получили повреждения. В многоквартирном доме выбило оконные стекла, также пострадал один из балконов.

#в стране и мире #обломки #Новороссийск #атака БПЛА
