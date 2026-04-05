Спасенные из реки беременная девушка и ребенок умерли в Дагестане

Беременная девушка и подросток погибли после спасения из реки в населенном пункте Кала республики Дагестан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя дагестанского центра медицины катастроф.

После обрушения моста на федеральной автодороге «Кавказ» погибших унесло течением, вызванным сильными подтоплениями из-за дождей в республике.

«К сожалению, не удалось спасти беременную девушку и несовершеннолетнего подростка», - цитирует агентство.

После первой волны наводнения коммунальные службы смогли прочистить ливневую канализацию. Это временно нормализовало ситуацию. Но позже водоотвод снова перестал справляться с потоками дождевой воды.

Сообщается о затоплениях в Махачкале, Дербенте и Дагестанских Огнях. Вода затопила мосты, дворы и низко расположенные дома.

Ранее глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев сообщил ТАСС, что после обрушения моста на федеральной автодороге «Кавказ» населенного пункта Кала удалось спасти из реки несколько человек.