Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана

Министры подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения незаконных атак на объекты гражданской, промышленной и энергетической инфраструктуры.
Дарья Ситникова 05-04-2026 19:29
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран А.Аракчи», - сказано в материале.

Известно, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Лавров выразил надежду на успех усилий по деэскалации конфликта вокруг Ирана, чему бы способствовал отказ США от ультиматумов.

Кроме того, министры подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения незаконных атак на объекты гражданской, промышленной и энергетической инфраструктуры, включая иранскую АЭС «Бушер». Они также акцентировали недопустимость создания угроз жизни и здоровью ее персонала и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона.

В субботу утром территория АЭС «Бушер» подверглась обстрелу со стороны США и Израиля. Погиб сотрудник отдела физической защиты электростанции.

Это уже четвертый инцидент с иранской АЭС во время последнего конфликта вокруг Ирана. В ответ на это Аракчи заявил, что радиоактивные последствия атак на «Бушер» угрожают столицам стран Персидского залива, а не Тегерану.

