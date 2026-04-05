Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Об этом сообщили в МИД РФ.

Известно, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Лавров выразил надежду на успех усилий по деэскалации конфликта вокруг Ирана, чему бы способствовал отказ США от ультиматумов.

Кроме того, министры подчеркнули необходимость незамедлительного прекращения незаконных атак на объекты гражданской, промышленной и энергетической инфраструктуры, включая иранскую АЭС «Бушер». Они также акцентировали недопустимость создания угроз жизни и здоровью ее персонала и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона.

В субботу утром территория АЭС «Бушер» подверглась обстрелу со стороны США и Израиля. Погиб сотрудник отдела физической защиты электростанции.

Это уже четвертый инцидент с иранской АЭС во время последнего конфликта вокруг Ирана. В ответ на это Аракчи заявил, что радиоактивные последствия атак на «Бушер» угрожают столицам стран Персидского залива, а не Тегерану.