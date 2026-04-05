Венгерский участок газопровода «Турецкий поток» будет взят под охрану армии

Вооруженные силы будут охранять газопровод и распределительные газовые станции на всей протяженности от сербско-венгерской границы до границы между Венгрией и Словакией.
Дарья Ситникова 05-04-2026 18:57
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Global Look Press

Вооруженные силы Венгрии обеспечат на своей территории охрану газопровода «Турецкий поток» от границы с Сербией до границы со Словакией из-за угроз нападений со стороны Украины. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на заседании Совета обороны.

«Премьер-министр распорядился, чтобы венгерский участок газопровода "Турецкий поток" был взят под военную охрану», - сказал глава МИД.

Известно, что солдаты будут охранять газопровод и распределительные газовые станции на всей протяженности от сербско-венгерской границы до границы между Венгрией и Словакией. Министр напомнил, что Украина предпринимала множество попыток нападения на объекты «Турецкого потока».

Ранее стало известно, что полицейские обнаружили два больших пакета взрывчатки с детонаторами рядом с газопроводам из Сербии в Венгрию. По предварительным данным, запас взрывчатого вещества был значительным и при детонации мог нанести большой ущерб.

После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал совет обороны из-за найденной взрывчатки около газопровода в Сербии, по которому в Венгрию поступает российский газ. Он отметил, что по данному происшествию сейчас идет расследование.

#Сербия #«Турецкий поток» #Венгрия #орбан #сийярто #газопровод #охрана
