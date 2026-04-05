Дмитриев сравнил происходящее с началом пандемии COVID-19

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию с началом пандемии COVID-19. Он опубликовал соответствующее сообщение в социальной сети Х.

«Мы живем в период, схожий с ранним COVID. Когда начался COVID, мало кто понимал, что он подорвет все жизни и экономики всех стран», - написал он.

Дмитриев посоветовал готовиться «к крайне серьезному кризису». По его словам, необходимо также приобретать российские энергоресурсы.

Он заявил, что его фонд понимал, что пандемия «подорвет жизнь каждому человеку», поэтому они в срочном порядке разработали тройку мер противодействия вирусу. Сотрудники создали тест на COVID-19, лекарственный препарат от коронавируса и вакцину, которую утвердили в более чем 70 странах.

Глава РФПИ отметил, что большинство европейских и британских чиновников все еще не понимают «грядущий шок». Они не признают ошибок и недооценивают грядущие экономические потрясения.

Дмитриев ранее спрогнозировал опустошение бензоколонок в странах ЕС из-за перекрытия Ормузского пролива Ираном. С его слов, это настанет 20 апреля, так как последний груз нефтепродуктов прибудет в порты ЕС 11 числа этого месяца.