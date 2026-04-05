МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дмитриев сравнил происходящее с началом пандемии COVID-19

Глава РФПИ объяснил, что большинство чиновников ЕС и Великобритании не понимают этого, не признают ошибок и недооценивают грядущие экономические потрясения.
Дарья Ситникова 05-04-2026 18:19
© Фото: Mohammed Nasser, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию с началом пандемии COVID-19. Он опубликовал соответствующее сообщение в социальной сети Х.

«Мы живем в период, схожий с ранним COVID. Когда начался COVID, мало кто понимал, что он подорвет все жизни и экономики всех стран», - написал он.

Дмитриев посоветовал готовиться «к крайне серьезному кризису». По его словам, необходимо также приобретать российские энергоресурсы.

Он заявил, что его фонд понимал, что пандемия «подорвет жизнь каждому человеку», поэтому они в срочном порядке разработали тройку мер противодействия вирусу. Сотрудники создали тест на COVID-19, лекарственный препарат от коронавируса и вакцину, которую утвердили в более чем 70 странах.

Глава РФПИ отметил, что большинство европейских и британских чиновников все еще не понимают «грядущий шок». Они не признают ошибок и недооценивают грядущие экономические потрясения.

Дмитриев ранее спрогнозировал опустошение бензоколонок в странах ЕС из-за перекрытия Ормузского пролива Ираном. С его слов, это настанет 20 апреля, так как последний груз нефтепродуктов прибудет в порты ЕС 11 числа этого месяца.

#Экономика #в стране и мире #Кризис #COVID-19 #Дмитриев #энергоресурсы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 