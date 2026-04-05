В Калининграде вспыхнул торговый центр «Гиант»

В Калининграде загорелся торговый центр «Гиант», расположенный на Московском проспекте. Об этом пишут местные паблики.

Известно, что огонь охватил фасад здания полностью на всех этажах. Внутри торгового центра расположены кинотеатр, детский парк развлечений, множество магазинов и кафе.

Кроме того, возгорание перекинулось на автомобили. Они расположены рядом с ТЦ.

Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется по поверхности здания. На данный момент площадь пожара увеличилась до 1 000 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Внутри горючие материалы.

Сейчас проходит разведка и эвакуация посетителей торгового центра. К ликвидации привлечено 75 человек и 15 единиц техники.