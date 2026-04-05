Пассажир поезда вытолкнул из вагона проводницу в Костромской области

Женщина получила травмы, ее госпитализировали в больницу.
Сергей Дьячкин 05-04-2026 16:14
© Фото: Telegram/sztproc © Видео: Telegram/sztproc

Пассажир вытолкнул из вагона проводницу на станции Поназырево Костромской области. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в официальном Telgram-канале.

В сообщении ведомства говорится, что расследование уголовного дела взято на контроль. Уточняется, что инцидент произошел при стоянке поезда Челябинск - Санкт-Петербург. Нападавшим оказался неоднократно судимый 47-летний уроженец Кировской области.

В результате падения из тамбура женщина получила травмы средней степени тяжести. Ее увезли в больницу. Местные паблики сообщают, что конфликт возник из-за того, что проводница не выпустила пассажира покурить, поскольку стоянка поезда составляет всего две минуты. После этого дебошир набросился на начальника поезда. Сотрудники ППС задержали его и доставили в отдел.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств находятся на контроле Костромского транспортного прокурора. Нападавший был задержан.

#в стране и мире #поезд #Костромская область #Железная дорога #пассажир #прокуратура РФ #Проводница
