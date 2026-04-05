Дроны центра «Рубикон» уничтожили немецкую БРЭМ Bergepanzer-2

Боевые группы центра «Рубикон» уничтожили немецкую БРЭМ Bergepanzer-2 ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Минобороны России опубликовало кадры поражения немецкой БРЭМ Bergepanzer-2 ВСУ расчетами центра "Рубикон"», - сказано в материале.

Уточняется, что в ходе разведывательных мероприятий наши военнослужащие обнаружили противника в тылу. ВСУ перемещались по дороге на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) Bergepanzer-2 немецкого производства.

При помощи серии ударов расчета дронов-«камикадзе» БРЭМ противника была поражена. Также уничтожили и членов экипажа, которые пытались высадиться.

В военном ведомстве ранее сообщили, что расчеты FPV-дронов центра «Рубикон» последовательно поразили самые разные цели. ВС РФ уничтожили наземные робототехнические комплексы и бронемашины, а также артиллерийские орудия и тяжелые коптеры.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.