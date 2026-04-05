Лихачев рассказал о ходе эвакуации российских сотрудников АЭС «Бушер»

Сегодня эвакуированные с иранской АЭС россияне переночевали в Исфахане и продолжают движение в сторону границы с Арменией.
Ян Брацкий 05-04-2026 14:43
© Фото: Андрей Резниченко, РИА Новости

Эвакуированные с иранской АЭС «Бушер» российские сотрудники ночью прибудут в Армению. Об этом журналистам заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Вторая волна эвакуации будет на следующей неделе, уточнил он.

«Наша основная волна - 198 человек. Группа успешно движется в сторону ирано-армянской границы. Благодаря содействию иранских властей группа переночевала в Исфахане. Движение продолжается. Я очень надеюсь, что этой ночью они уже будут на территории Республики Армения», - приводит ТАСС слова Лихачева.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о начале основной волны эвакуации российского персонала с АЭС «Бушер» в Иране. Она стартовала спустя 20 минут после американо-израильского удара по станции. Россиян вывезли автобусами и доставят на ирано-армянскую границу.

Планируется, что в течение двух с половиной - трех суток сотрудники безопасно пересекут всю территорию Исламской Республики и окажутся у себя дома. Соответствующие службы США и Израиля проинформированы, уточнил Лихачев.

Накануне военные США и Израиля ударили по АЭС «Бушер». Об инциденте сообщила организация по атомной энергии Исламской Республики. Взрывной волной повредило одно из зданий, погиб сотрудник станции. Позже в МАГАТЭ заявили, что утечек радиации в районе атомного объекта не зафиксировано.

