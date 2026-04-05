ВС Ирана сбили второй американский самолет С-130 Hercules

Иранские вооруженные силы сбили второй транспортный самолет С-130 Hercules армии США, задействованный в операции по спасению пилота ранее сбитого истребителя F-15E. Об этом заявил представитель центрального штаба иранского военного командования Хатам аль-Анбия Эбрахим Зольфагари.

Ранее в воскресенье Зольфагари заявил, что старания США по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E «провалились». По его словам, иранские вооруженные силы сбили два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 Hercules.

Напомним, американский истребитель F-15E с двумя летчиками был сбит над Ираном третьего апреля. Первого пилота нашли довольно быстро и эвакуировали. Поиски второго затянулись. На месте крушения самолета нашли обломки, характерные для данного типа истребителей.

Сегодня президент США Дональд Трамп объявил о самой успешной в истории США спасательной операции в глубоком тылу противника. Со слов главы Белого дома, второй летчик спасен. Трамп назвал его «весьма уважаемым полковником». По словам американского лидера, в операции был задействован спецназ, ни один боец подразделения не погиб и не получил ранений.

Ранее в Пентагоне рассказали о 365 пострадавших американских военнослужащих. По состоянию на третье апреля, в военно-морском флоте насчитывается 63 раненых, в ВВС - 36, в морской пехоте - 19, а в сухопутных войсках - 247 человек. Кроме того, 13 американских военнослужащих погибли.