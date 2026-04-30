Спецпредставитель генсека ООН приехала в Белгородскую область

«В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию спецпредставитель генерального секретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Ванесса Фрезье посетила Белгородскую область», - сказано в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что поездка международного чиновника была направлена на получение информации руководством секретариата Всемирной организации объективной информации «из первых рук» о гуманитарной ситуации в регионе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что три женщины погибли и еще восемь пострадали в селе Вознесеновка Щебекинского округа. Это произошло из-за того, что ВСУ целенаправленно атаковали пассажирский автобус.

Раненых доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.