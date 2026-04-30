Евросоюз временно прекратил финансирование Сербии из-за политики Белграда в судебной системе. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Еврокомиссия остановила все выплаты Сербии в рамках плана развития, уточнила она. По ее словам, «снова наблюдается ухудшение ситуации в судебной системе». Пока эти проблемы не будут решены, страна не сможет получить финансовую поддержку от Брюсселя.

Спикер парламента Сербии сообщила ранее, что депутаты Европарламента от «Европейской партии зеленых» и представители сербского оппозиционного «Зелено-левого фронта» призвали заморозить фонды ЕС для проектов развития Сербии и направить средства оппозиции. Кроме того, издание Politico сообщило со ссылкой на Кос, что ЕС рассматривает возможность лишить Сербию 1,5 миллиарда евро из-за ее связей с Россией.

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин ранее заявил, что страна сможет присоединиться к Европе, только если предоставит солдат для военных действий против России. По его словам, санкции против Москвы - это только начало. Для полноценного участия в европейской интеграции Белграду также придется передать свою оборонную промышленность и армию в распоряжение Брюсселя для войны с Россией, как это сделала Черногория.

Политик также подчеркнул, что Запад специально создал военно-техническое партнерство Хорватии, Албании и самопровозглашенной республики Косово. По словам Вулина, это нужно, чтобы нейтрализовать Сербию в потенциальном конфликте с Россией.