Партнерство на новом уровне: что обсудил Лавров с казахским коллегой в Астане

В Астане в традиционно дружественной атмосфере прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Казахстана. Союз, проверенный временем, и партнерство, которое выходит на новый уровень. Встреча прошла в преддверии дня победы, этот праздник Россия и Казахстан традиционно отмечают вместе.

«Одним из важнейших измерений качества наших отношений является общая память о победе в Великой Отечественной войне. Мы всегда отмечаем годовщину великой победы вместе, проводим мероприятия», - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Республике Лавров был год назад, тогда в Алма-Ате проходило заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Нынешний визит связан в том числе с подготовкой контактов на высшем уровне.

Главная тема встречи - укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства. Документ был подписан президентами стран в ноябре прошлого года. В нем 42 пункта: от политики и безопасности до экономики и гуманитарного сотрудничества.

Дипломаты обсуждали торговлю, энергетику, развитие транспортных коридоров и совместные проекты. Речь, в частности, идет о сотрудничестве в газовой сфере, строительстве инфраструктуры и взаимодействии в рамках интеграционных объединений, включая Евразийский экономический союз и ОДКБ. Одна из ключевых договоренностей: строительство при участии «Росатома» первой атомной электростанции в Казахстане. В августе прошлого года состоялась церемония запуска работ на площадке будущей АЭС.

«Флагманским совместным проектом на ближайшие годы призвана стать возведение по российскому дизайну первой в Казахстане АЭС, что по сути будет означать создание в Республике целой новой отрасли национальной экономики», - объяснил Лавров.

Россия - один из ключевых экономических партнеров Казахстана. Более 90 процентов взаимных расчетов уже ведутся в национальных валютах, а в Республике работают тысячи компаний с российским участием. Отдельное внимание уделяется межрегиональному сотрудничеству. Сегодня уже десятки российских регионов напрямую взаимодействуют с областями Казахстана.

«В экономическом плане Россия является одним из главных наших партнеров и инвесторов нашей экономики. По итогам прошлого года товарооборот превысил 28 млрд. долларов», - сообщил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев.

Во время переговоров Лавров рассказал коллеге и о ходе спецоперации на Украине. Он также поблагодарил Казахстан за взвешенную позицию в этом конфликте.

«Мы затрагивали ситуацию на Украине и вокруг нее, мы признательны казахстанским партнерам за понимание ситуации, за взвешенный подход к оценке того, что там происходит и знаем, что эти оценки регулярно излагаются на различных международных мероприятиях», - добавил министр иностранных дел РФ.

Министры отдельно затронули и ситуацию вокруг Каспийского моря. Лавров заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана негативно отразилась и на ситуации в Каспийском море. Он назвал ракетный удар, который 19 марта американские и израильские военные нанесли по инфраструктуре морского порта Бендер-Энзели, недопустимым и неприемлемым.

«Еще одно актуальное направление совместной работы это Каспий. Агрессия США и Израиля затронула Каспийское море. Мы высказались в пользу скорейшего преодоления кризиса в районе Персидского залива и на Ближнем Востоке на путях достижения договоренностей между всеми вовлеченными сторонами», - заявил Лавров.

По итогам переговоров главы МИД подписали новый план сотрудничества между странами на ближайшие годы. Еще одно подтверждение, что отношения двух стран укрепляются на практике.

Сразу после Сергей Лавров встретился с президентом Казахстана Касым - Жорматом Токаевым. Уже в мае Владимир Путин может посетить с государственным визитом Республику.