Мишустину на КИФ рассказали об экспортной платформе Южной Осетии

Это цифровая система, которая работает по принципу единого окна для экспортеров.
Владимир Рубанов 30-04-2026 18:13
Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил экспозицию Южной Осетии на III Кавказском инвестиционном форуме, который проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. Глава правительства республики Дзамболат Тадтаев ознакомил российского премьера с текущими инвестиционными инициативами и планами по привлечению капитала.

Тадтаев представил Мишустину Национальную экспортную платформу Южной Осетии. Он акцентировал внимание на планах республики по развитию инфраструктуры для привлечения инвестиций и реализации масштабных проектов.

Южная Осетия активно наращивает объемы экспорта в Россию. РФ является ключевым торговым партнером республики. Для стимулирования экспортной деятельности была разработана Национальная экспортная платформа. Это цифровая система, которая работает по принципу единого окна для экспортеров. Платформа позволяет им оперативно получать необходимую информацию и решать возникающие вопросы.

Ранее торговый представитель республики в России Таймураз Гогинов рассказал, что платформа создана для расширения экспорта и интеграции с российскими ресурсами. Этот сервис будет полезен компаниям, которые уже работают на больших рынках или планируют выйти на них.

Основная тема форума в Минводах - «Расширяя границы возможностей». Как отметил Гогинов, югоосетинский бизнес стремится именно к этой цели.

#михаил мишустин #Южная Осетия #минеральные воды #Национальная экспортная платформа #Кавказский инвестиционный форум
