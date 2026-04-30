Пользователи мессенджера Max зарегистрировали более 7 млн каналов

Суммарная аудитория уже достигла 300 миллионов подписчиков.
Дарья Ситникова 30-04-2026 16:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В мессенджере Max уже насчитывается порядка 300 тысяч публичных и более 6,7 миллиона приватных каналов. Об этом рассказали в пресс-службе платформы.

«Количество публичных и приватных каналов в Max превысило семь миллионов», - пишет aif.ru.

Известно, что за последние две недели апреля пользователи создавали в среднем более 100 тысяч приватных каналов в сутки. Также суммарная аудитория достигла 300 миллионов подписчиков.

Наибольшей популярностью пользуются новостные каналы. Также блоги на тему «Образование» и «Кулинария и еда».

Ранее стало известно, что на телеканал «Звезда» в мессенджере Max подписались более 60 тысяч человек. Бета-версия российской цифровой платформы Max была запущена в марте 2025 года. Пользователи отечественного мессенджера могут отправлять сообщения, звонить, пересылать друг другу файлы и голосовые сообщения.

