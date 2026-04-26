МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Патрушев прибыл в Египет обсудить вопросы взаимодействия в морской сфере

Москва и Каир рассматривают вопросы более активного развития транспортно-логистических цепочек, а также работы новых маршрутов и совместного развития портовой инфраструктуры.
Ян Брацкий 27-04-2026 07:11
© Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, Global Look Press

Россия и Египет обсудили вопросы взаимодействия двух стран в морской сфере. Для этого в Каир прибыл помощник президента нашей страны, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В ходе рабочей поездки он проведет ряд двусторонних консультаций. Патрушев уже встретился с министром транспорта Египта Камилем Вазиром. В ходе беседы были подняты вопросы углубления сотрудничества и обмена опытом по вопросам развития транспортно-логистических цепочек, работы новых маршрутов и совместного развития портовой инфраструктуры.

«Россия и Египет в силу своего уникального географического положения являются важнейшими звеньями мировой логистической архитектуры. Наши страны контролируют уникальные морские коммуникации. Египет - Суэцкий канал, а Россия - Северный морской путь, на базе которого в настоящее время развивается Трансарктический транспортный коридор», - напомнил Патрушев.

По этому маршруту планируется перевозить грузы большинства российских регионов и других стран в государства Азии и Африки, уточнил помощник президента. Расчеты российских специалистов показывают, что Суэцкий канал и Трансарктический транспортный коридор способны эффективно работать в связке, констатировал Патрушев. В Египте также обсудили и другие стратегические инициативы, включая недавнее предложение Владимира Путина по созданию в Арабской Республике зернового и энергетического хабов.

«Россия и Египет заинтересованы в увеличении двустороннего грузооборота, углублении сотрудничества и обмене опытом по вопросам развития транспортно-логистической инфраструктуры», - заключил Николай Патрушев.

Создать в Египте зерновой хаб Владимир Путин предложил в начале апреля на встрече с министром иностранных дел африканского государства Бадром Абдель Аты в Кремле. Российский лидер отметил, что урожай зерновых в стране хороший, никаких проблем с поставками быть не должно. Президент также отметил, что Египет является партнером России. Дальнейшие консультации по этому вопросу будут вести главы министерств сельского хозяйства двух стран.

#Россия #Египет #севморпуть #Суэцкий канал #Патрушев #логистика #Трансарктический коридор
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 