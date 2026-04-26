Эхо трагедии: 40 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 26 апреля 2026 года, исполняется 40 лет со дня одной из страшнейших трагедий в истории Новейшего времени - аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В ходе испытаний реактора РБМК-1000 произошел разрушительный взрыв, вызвавший пожар в активной зоне установки, дым от которого разнес радиоактивные частицы на десятки километров вокруг.

Более ста тысяч жителей находящегося в трех километрах от станции города Припять были вынуждены навсегда покинуть свои дома, более 600 тысяч человек со всего Советского Союза участвовали в ликвидации последствий страшной аварии. Многие из этих людей пожертвовали тогда своим здоровьем, а некоторые и жизнями. «Звезда» вспоминает хронологию тех страшных событий.

Четвертый энергоблок был уничтожен за секунды. Паровой удар подбросил двухтысячетонный щит реактора - массивную верхнюю схему под неофициальным названием «Елена», навсегда вскрыв активную зону. Ядерное топливо и графит превратились в радиоактивную лаву и пыль, а бетонные конструкции разметало вокруг, как строительный мусор. Из-за разрушенных коммуникаций обычное тушение стало невозможным. Борьба с огнем легла на плечи ликвидаторов - они шли туда, где сгорала даже техника.

«Была поставлена задача очистить крышу третьего энергоблока рядом с четвертым. Потому что ни японские, ни германские роботы - электроника вышла из строя, они не могли работать. Могли работать только "роботы в телогрейках", как мы называли бойцов», - вспоминает ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Николай Мохов.

Индивидуальную защиту собирали вручную: поверх брезентовой формы крепили свинцовые листы, надевали тяжелые фартуки рентгенологов. Командиры следили чтобы каждый доброволец находился в эпицентре не более минуты. За это время можно было успеть сбросить с крыши в жерло реактора несколько лопат радиоактивного графита, при этом человек получал дозу, сопоставимую с предельной годовой нормой.

«Нужно было подняться на лифте, потом шесть метров побежать на крышу. Я сидел с секундомером в руках и кнопкой сирены. Как только последний человек на лестницу поднялся я включал сирену. Минуту отработали - очень большая доза радиации. Поэтому было принято решение, что смена длится 50 секунд. И вот всего из 130 человек через эту крышу прошло 95. В результате, практически все из них стали инвалидами. У нас были молодые ребята, которых после армии призывали - мы их как бы оставили, не трогали, а брали в основном 40-летних», - рассказал ветеран.

Николай Мохов командовал сводным отрядом краснодарского полка гражданской обороны. Перед батальоном стояла задача готовить плацдарм для возведения будущего саркофага.

«Личный состав батальона каждый месяц выгружал более четырех тысяч тонн цемента. Кроме этого, было принято решение накрыть станцию железобетонными плитами, чтобы не поднималась в воздух вся эта радиоактивная пыль», - отметил Мохов.

Перед каждой поездкой к блоку обочины дорог заливали патокой, чтобы «прибить» радиоактивную пыль к земле - водителям запрещали останавливаться, ведь любая заминка означала лишнюю дозу радиации. Ежемесячно батальон разгружал свыше ста тысяч квадратных метров железобетонных плит. Ими в два слоя, как броней, укрывали территорию станции, чтобы буквально «запереть» излучение в земле. 30 ноября 1986 года возведение объекта «Укрытие», именуемого «Саркофагом» было завершено.

«Люди, которые сооружали укрытие - это настоящие герои, потому что дозы облучения, которые они получали при строительстве этого саркофага, они были сопоставимы с дозами радиации, которые получали самые первые ликвидаторы в первые дни, в первые недели после трагедии. В мире подобных прецедентов не было. И в этом смысле, конечно, многое, к сожалению, учесть было нельзя. В том числе поведение жидких радиоактивных отходов, которые образовались в результате случившейся аварии. Поэтому, к сожалению, со временем стало понятно, что этот саркофаг он несовершенен, что его нужно существенным образом модернизировать», - объяснил эксперт в области атомной энергетики Ренат Карчаа.

Бетонный панцирь был рассчитан максимум на тридцать лет. Новую защиту Украине удалось установить в 2019 году. Заявлено, что срок эксплуатации укрытия будет составлять 100 лет.

Сегодня, тридцатикилометровая зона отчуждения продолжает оставаться практически безлюдной. Иногда в заброшенный город, навсегда застывший в 1986 году, пробираются редкие экстремалы и искатели приключений. Вернется ли когда-нибудь на улицы Припяти жизнь - вопрос, который скорее всего навсегда останется без ответа.