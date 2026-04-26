Дрон ВСУ повредил трубопровод с серной кислотой в Череповце

Трубопровод высокого давления с серной кислотой поврежден в результате удара БПЛА по территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Инцидент произошел в городе Череповец. По имеющейся информации, возгорания после атаки беспилотника не последовало. Проведенные замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ не наблюдается.

Согласно предварительным данным, не менее пяти человек получили ожоги от серной кислоты разной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы в Вологодскую областную больницу №3.

Ранее сообщалось, что в результате атак со стороны Киева один мирный житель ДНР погиб и еще девять человек получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.