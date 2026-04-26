МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дрон ВСУ повредил трубопровод с серной кислотой в Череповце

Пять человек получили химические ожоги.
Тимур Юсупов 26-04-2026 07:23
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

Трубопровод высокого давления с серной кислотой поврежден в результате удара БПЛА по территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Инцидент произошел в городе Череповец. По имеющейся информации, возгорания после атаки беспилотника не последовало. Проведенные замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ не наблюдается.

Согласно предварительным данным, не менее пяти человек получили ожоги от серной кислоты разной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы в Вологодскую областную больницу №3.

Ранее сообщалось, что в результате атак со стороны Киева один мирный житель ДНР погиб и еще девять человек получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

#в стране и мире #Вологодская область #трубопровод #аммиак #серная кислота #Череповец #прорыв трубопровода #атака всу #БПЛА ВСУ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 