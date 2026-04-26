С максимальной дистанции танк «Прорыв» уничтожил опорный пункт ВСУ

Экипаж Т-90М «Прорыв» на направлении группировки войск «Запад» уничтожил опорный пункт ВСУ. Удар танкисты нанесли с закрытой огневой позиции. Координаты цели экипаж боевой машины получил от расчета беспилотника.

Для выполнения задачи экипаж «Прорыва» использует природный рельеф. Боевая машина работала как артиллерия с расстояния в 10 километров. Такой подход дал возможность для ведения огня на предельную дистанцию. Танкисты уничтожили цель за три выстрела фугасными снарядами.

При этом была не просто уничтожена цель, но и максимальное количество боевиков, которые находились на позиции. Такой успех был достигнут благодаря «птичкам», дежурившим несколько дней над целью.

«Противник зачастую не просто окапывается, а подготавливает позиции. Иногда боевики закапывают бетонные ДОТы, которые сложно пробить. Но если с первого раза не пробиваем, то заряжаем и добиваем», - рассказал начальник штаба танкового батальона с позывным «Подхват».

Вражеские беспилотники экипаж Т-90М «Прорыв» сбивает из ружей, а также применяет средства радиоэлектронной борьбы.

В разговоре механик-водитель с позывным«Айыу» (то есть «Медведь» с башкирского) рассказал, что после отработки ехали назад и по танку ударил беспилотник. Спас дополнительный экран «Мангал».

Боевая машина танкистов не раз была под прицелом украинских БПЛА, но экипаж выводил свой «Прорыв» даже из самых опасных ситуаций.

«Это самый лучший танк, на котором я ездил. Работал и на Т-72, но у "девяностика" преимущество в установленных компьютерах, а также машина имеет высокую проходимость. В случае отхода для прикрытия используем защитные дымы», - отметил командир танка с позывным «Калач».

Танковый батальон 25-й армии поддерживает наступление штурмовых подразделений группировки войск «Запад» на Краснолиманском направлении. Вооруженные силы Российской Федерации теснят противника в районе населенных пунктов Татьяновка и Красный Лиман. Основная цель бойцов «Запада» - отрезать снабжение украинских боевиков из Изюма. Этот маневр поможет приблизит освобождение Славянска и Краматорска.