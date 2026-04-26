В России внесли изменения в правила поведения болельщиков на стадионах

Также обновился список запрещенных к проносу вещей.
Константин Денисов 26-04-2026 03:27
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Правительство РФ внесло изменения в правила поведения болельщиков на стадионах в России. Текст соответствующего документа оказался в распоряжении ТАСС.

В первую очередь, кабмин ограничил объем жидкости, которую можно проносить на спортобъект, одним литром на человека. Ранее таких запретов не существовало, говорилось лишь о том, что тара должна быть пластиковой, а объем каждой бутылки не должен превышать 0,5 литра.

Кроме того, теперь фанатам запрещено забираться на ограждения, деревья и несущие конструкции. Также под запрет попали отдельные баннеры, которые являются частями единого большого полотна.

Приезжая на стадион на личном транспорте, болельщики теперь будут обязаны предоставить его для досмотра. Никакие средства индивидуальные мобильные транспортные средства теперь не могут использоваться на территории спортсооружения, кроме тех, которые предназначены для передвижения маломобильных граждан.

В эту же категорию попали и беспилотники, если их использование не согласовано с организатором мероприятия. Важно не забывать о том, что согласно новым правилам, туалетные кабинки на стадионах теперь именуются «санитарными узлами». Прежние правила действовали с 2014 года.

В конце 2025 года почти 1500 тысячи человек эвакуировали со столичного стадиона «Динамо» перед концертом из-за угрозы взрыва.

#Спорт #правила #правительство РФ #стадионы
