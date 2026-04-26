В Харькове неизвестный устроил стрельбу в метро

По предварительным данным, инцидент произошел на станции «Исторический музей».
Дарья Неяскина 26-04-2026 22:13
© Фото: Кристина Соловьёва, РИА Новости

В харьковском метро мужчина открыл огонь из травматического пистолета. Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».

По предварительным данным, инцидент произошел на станции «Исторический музей». На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Это не единственный подобный случай на Украине за последнее время. Ранее стрельба уже была в Буче Киевской области. Кроме того, в Хмельницком военнослужащий открыл огонь во дворе жилого дома.

Ранее в Москве задержали ученика седьмого класса, который обстрелял из пневматического пистолета вагоны метро. Это произошло между станциями «Измайловская» и «Первомайская».Теперь школьник находится на профилактическом учете.

 

#в стране и мире #метро #стрельба #Харьков #травматический пистолет
