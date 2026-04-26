Дмитриев: ЕС объявил Китаю санкционную войну, которую не сможет выиграть

Евросоюз вышел на тропу санкционной войны с Китаем, которая уже проиграна для него. такое заявление сделал Кирилл Дмитриев.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию СМИ о последствиях для Брюсселя после введения ограничений против китайских компаний, введенных в рамках 20-го пакета антироссийских санкций.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры ЕС активно работают над 21-м пакетом санкций против России. Они стремятся снять «красные линии» в вопросе рестрикций.