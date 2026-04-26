ЗАЭС на час осталась без света из-за короткого замыкания

Это уже 15-й подобный случай с начала военных действий.
Дарья Неяскина 26-04-2026 20:21
© Фото: Stefan Puchnerdpa, Global Look Press

Запорожская атомная электростанция на некоторое время лишилась внешнего энергоснабжения 26 апреля. Об этом сообщило МАГАТЭ.

По данным агенства, подачу электричества удалось восстановить примерно через час.

Также согласно заявлению МАГАТЭ, опубликованному в соцсети X, предварительная причина инцидента - короткое замыкание, произошедшее на распределительном устройстве. Это уже 15-й подобный случай с начала военных действий.

Ранее, 17 апреля, Запорожская АЭС временно полностью обесточилась. Электроснабжение восстановили через 40 минут, причина отсоединения неизвестна.

 

#в стране и мире #МАГАТЭ #заэс #Запорожская атомная электростанция #источники питания
