ЗАЭС на час осталась без света из-за короткого замыкания

Запорожская атомная электростанция на некоторое время лишилась внешнего энергоснабжения 26 апреля. Об этом сообщило МАГАТЭ.
По данным агенства, подачу электричества удалось восстановить примерно через час.
Также согласно заявлению МАГАТЭ, опубликованному в соцсети X, предварительная причина инцидента - короткое замыкание, произошедшее на распределительном устройстве. Это уже 15-й подобный случай с начала военных действий.
Ранее, 17 апреля, Запорожская АЭС временно полностью обесточилась. Электроснабжение восстановили через 40 минут, причина отсоединения неизвестна.
