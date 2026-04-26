V Пасхальный Хоровой собор исполнил вечную память об Алексее Пиманове

Во время генеральной репетиции перед началом V Пасхального хорового Собора сводный хор исполнил вечную память о главе медиахолдинга «Красная звезда» Алексее Пиманове. Событие произошло в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте.

Ранее сообщалось, что журналиста похоронят на Троекуровском кладбище 27 апреля. Точное время начала похорон пока не указывается.

Напомним, Пиманов скончался в возрасте 64 лет вследствие внезапных проблем с сердцем. Его путь в журналистике начался в 1986 году с должности видеоинженера на телевидении «Останкино». Уже через 10 лет интенсивной работы он добился серьезных результатов. В 1996 году Пиманов стал ведущим программы «Человек и закон» и был назначен генеральным директором телекомпании «Останкино».

С 2013 года Алексей Викторович занимал должность президента медиахолдинга «Красная звезда». На протяжении всей карьеры он зарекомендовал себя не только как талантливый телеведущий, но и как успешный кинорежиссер и продюсер. Именно благодаря его усилиям зрители увидели фильмы и сериалы «Крым», «СМЕРШ», «Грачи», «Слава» и целый ряд других проектов.