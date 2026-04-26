КСИР задержали два контейнеровоза в Ормузском проливе

Оба корабля пытались скрытно проследовать через пролив, не имея на то соответствующих разрешений.
Дарья Неяскина 26-04-2026 17:13
© Фото: Marcus Brandtdpa, Global Look Press

Иранские Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции задержали два контейнеровоза в Ормузском проливе. Об этом рассказало официальное иранское агентство IRNA.

Как утверждается в сообщении, военные КСИР при помощи средств слежения за обстановкой на море выявили и взяли под контроль суда, которые грубо нарушали установленные правила. Речь идет о контейнеровозе MSC Francesca, который иранская сторона связывает с Израилем, и судне Epaminondas.

В заявлении подчеркивается, что оба корабля пытались скрытно проследовать через пролив, не имея на то соответствующих разрешений. Также капитаны судов умышленно отключали навигационные системы и допускали неоднократные нарушения судоходных правил в этой зоне.

Ранее сообщалось, что Исламская республика впервые получила прибыль от прохода судов через Ормузский пролив. Все средства зачислены на счет в Центральном банке Ирана.

#в стране и мире #ксир #вмс ирана #судна
