КСИР задержали два контейнеровоза в Ормузском проливе

Иранские Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции задержали два контейнеровоза в Ормузском проливе. Об этом рассказало официальное иранское агентство IRNA.



Как утверждается в сообщении, военные КСИР при помощи средств слежения за обстановкой на море выявили и взяли под контроль суда, которые грубо нарушали установленные правила. Речь идет о контейнеровозе MSC Francesca, который иранская сторона связывает с Израилем, и судне Epaminondas.

В заявлении подчеркивается, что оба корабля пытались скрытно проследовать через пролив, не имея на то соответствующих разрешений. Также капитаны судов умышленно отключали навигационные системы и допускали неоднократные нарушения судоходных правил в этой зоне.



Ранее сообщалось, что Исламская республика впервые получила прибыль от прохода судов через Ормузский пролив. Все средства зачислены на счет в Центральном банке Ирана.