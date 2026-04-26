При атаке ВСУ пострадали четверо жителей Белгородской области

Во время атаки пострадали четыре человека, включая мальчиков двенадцати и тринадцати лет.
Андрей Юдин 26-04-2026 01:43
© Фото: vvgladkov, MAX

Четверо жителей пострадали при атаке киевских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, украинский дрон атаковал дом в городе Алексеевка, из-за чего балкон одной из квартир загорелся. Прибывшие пожарные проводят ликвидацию очага возгорания.

«В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки вражеского дрона на легковой автомобиль ранены четверо: у одного мужчины осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, у второго пострадавшего — осколочные ранения спины, у 13-летнего мальчика — рваная рана ноги, у 12-летнего мальчика — осколочные ранения плеча и спины», - сообщил Гладков.

Он также отметил, что солдаты самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую центральную больницу, где врачи оказали людям медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что 12 человек пострадало во время атаки украинских БПЛА, включая одиннадцатилетнего ребенка, который получил баротравму.

#дрон #белгородская область #атака #пострадавшие #Вячеслав Гладков
