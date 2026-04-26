При атаке ВСУ пострадали четверо жителей Белгородской области

Четверо жителей пострадали при атаке киевских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, украинский дрон атаковал дом в городе Алексеевка, из-за чего балкон одной из квартир загорелся. Прибывшие пожарные проводят ликвидацию очага возгорания.

«В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки вражеского дрона на легковой автомобиль ранены четверо: у одного мужчины осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, у второго пострадавшего — осколочные ранения спины, у 13-летнего мальчика — рваная рана ноги, у 12-летнего мальчика — осколочные ранения плеча и спины», - сообщил Гладков.

Он также отметил, что солдаты самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую центральную больницу, где врачи оказали людям медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что 12 человек пострадало во время атаки украинских БПЛА, включая одиннадцатилетнего ребенка, который получил баротравму.