Путин поздравил с 90-летием Героя Труда РФ Владимира Иванова

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем Героя Труда Российской Федерации Владимира Иванова. Он занимает пост советника генерального директора ГКНПЦ имени М.В.Хруничева.

Глава государства назвал Иванова частью замечательной плеяды настоящих профессионалов и подвижников, посвятивших себя любимому делу и работе на благо людей и Отечества.

«На всех этапах ответственной работы, на посту командующего Военно-космическими силами Вы неизменно проявляли исключительную компетентность, талант организатора, умение эффективно решать поставленные задачи. Ваш огромный вклад в развитие ракетно-космического потенциала, укрепление обороноспособности страны достойны самого искреннего уважения, являются ярким, вдохновляющим примером для молодого поколения офицеров», - говорится в официальной поздравительной телеграмме.

Владимир Леонтьевич пришел в вооруженные силы в далеком 1954 году. За десятилетия службы он успел побывать командующим Военно-космическими силами и начальником космодрома Плесецк. Иванов является одним из ведущих создателей перспективного космического ракетно-космического комплекса «Ангара» и ракетно-космического комплекса «Рокот».

