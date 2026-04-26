Правительство РФ утвердило ценз оседлости для получения детских пособий

Иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет, после получения гражданства Российской Федерации. Соответствующее изменение было закреплено Правительством России.

Как сообщает ТАСС, новые правила вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Если раньше для получения выплат беременным женщинам или не достигшим 17 лет матерям достаточно было быть гражданами РФ и постоянно проживать на ее территории, то теперь право на них имеют лишь женщины, прожившие в России более пяти лет.

Отмечается, что данное нововведение распространяется только на лиц с приобретенным гражданством - те, кто получили его по рождению, были признаны гражданами (в том числе жители новых регионов страны), участвуют в программе переселения соотечественников или являются бойцами СВО и членами их семей, продолжат получать выплаты по старым нормам.

