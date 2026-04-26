Украина перекрывала поставки нефти по трубопроводу «Дружба» исключительно для того, чтобы насолить бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом рассказал словацкий премьер Роберт Фицо.

«Сегодня очевидно, что он не был поврежден. Его закрытие должно было навредить Виктору Орбану на выборах и нашему правительству», - заявил он в своем видеообращении.

Он также отметил роль Словакии в возобновлении поставок, но не исключил рецидива их приостановки. Фицо подчеркнул, что ему интересно посмотреть, как поведут себя киевские власти после того, как они добились выделения кредита от ЕС на 90 млрд евро.

Параллельно Фицо раскритиковал очередной транш ЕС Украине. По его мнению, такие вещи лишь усугубляют и затягивают конфликт.

Напомним, Украина ссылалась на технические неполадки «Дружбы», однако Орбан заявлял, что это ложь. После поражения партии экс-премьера на парламентских выборах в Венгрии Киев возобновил поставки по трубопроводу.