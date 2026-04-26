МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фицо заявил, что Киев перекрывал «Дружбу» из желания насолить Орбану

Украина возобновила транзит нефти по трубопроводу.
Константин Денисов 26-04-2026 00:34
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, lobal Look Press

Украина перекрывала поставки нефти по трубопроводу «Дружба» исключительно для того, чтобы насолить бывшему премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом рассказал словацкий премьер Роберт Фицо.

«Сегодня очевидно, что он не был поврежден. Его закрытие должно было навредить Виктору Орбану на выборах и нашему правительству», - заявил он в своем видеообращении.

Он также отметил роль Словакии в возобновлении поставок, но не исключил рецидива их приостановки. Фицо подчеркнул, что ему интересно посмотреть, как поведут себя киевские власти после того, как они добились выделения кредита от ЕС на 90 млрд евро.

Параллельно Фицо раскритиковал очередной транш ЕС Украине. По его мнению, такие вещи лишь усугубляют и затягивают конфликт.

Напомним, Украина ссылалась на технические неполадки «Дружбы», однако Орбан заявлял, что это ложь. После поражения партии экс-премьера на парламентских выборах в Венгрии Киев возобновил поставки по трубопроводу.

#в стране и мире #Украина #нефть #Венгрия #Роберт Фицо #словакия #дружба
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 