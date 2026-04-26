Напавший с ножом на врачей в Дагестане работает в управлении образования

В результате инцидента серьезно пострадал один человек.
Константин Денисов 26-04-2026 00:01
© Фото: golos_dagesttana, Telegram

Напавший с ножом на врачей в Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале является госслужащим. Как сообщает РИА Новости, в суде выяснилось, что задержанный работает в управлении образования Гумбетовского района Дагестана.

«Являясь государственным служащим, в именно – ведущим специалистом управления образования муниципального района "Гумбетовский район", совершил общественно опасное деяние в медицинском учреждении, где напал на двух медицинских сотрудников», - зачитал следователь материалы дела.

Фигурант пояснил, что является ведущим специалистом по спорту, не уточнив круг служебных обязанностей.

Инцидент произошел 23 апреля. В приемном отделении больницы между подозреваемым, хирургом и травматологом вспыхнул конфликт. В результате фигурант нанес множественные ножевые ранения хирургу. Травматолог вступился за коллегу.

Причина конфликта пока неизвестна. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

#в стране и мире #Дагестан #Махачкала #врачи #суд #пострадавшие #нападение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
