Напавший с ножом на врачей в Дагестане работает в управлении образования

Напавший с ножом на врачей в Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале является госслужащим. Как сообщает РИА Новости, в суде выяснилось, что задержанный работает в управлении образования Гумбетовского района Дагестана.

«Являясь государственным служащим, в именно – ведущим специалистом управления образования муниципального района "Гумбетовский район", совершил общественно опасное деяние в медицинском учреждении, где напал на двух медицинских сотрудников», - зачитал следователь материалы дела.

Фигурант пояснил, что является ведущим специалистом по спорту, не уточнив круг служебных обязанностей.

Инцидент произошел 23 апреля. В приемном отделении больницы между подозреваемым, хирургом и травматологом вспыхнул конфликт. В результате фигурант нанес множественные ножевые ранения хирургу. Травматолог вступился за коллегу.

Причина конфликта пока неизвестна. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».