В Подмосковье стартовал кинофестиваль «Семнадцать мгновений»

Советский актер Вячеслав Тихонов, фильмы с которым трижды номинировали на «Оскар», умел «выразительно молчать» и от себя добавил в «Семнадцать мгновений весны» сцену безмолвного свидания Штирлица с женой. В его честь проходит Х Международный кинофестиваль «Семнадцать мгновений». Место встречи кинематографистов - малая родина Вячеслава Тихонова Павловский Посад.

Вячеслав Тихонов - деревенский тракторист Матвей Морозов, князь Андрей Болконский, легендарный Штирлиц. В его фильмографии множество культовых ролей. Зрители запомнили его как по-настоящему народного актера.

Образ сильного, благородного и немногословного героя сделал Вячеслава Тихонова кумиром миллионов. Его называли «великим отшельником» и «последним героем уходящей эпохи» за благородство, сдержанность и невероятный актерский магнетизм.

В 10-й раз кинофестиваль проводится на родине народного артиста СССР, в Павловском Посаде. Здесь актер родился и вырос. Сейчас его дом - большой мультимедийный комплекс, который рассказывает все о жизни и творчестве Вячеслава Тихонова.

По традиции открытие кинофестиваля проходит у памятника Вячеславу Тихонову. Монумент отсылает к образу разведчика Исаева - Штирлица. Здесь собрались преданные поклонники творчества актера и все те, для кого его имя остается ориентиром в профессии.

«Я 53 года работаю в кино. Мы учились на том, как он работал, как он играл. Удивительный артист был», - сказала народная артистка РФ Елена Цыплакова.

В этом году программа фестиваля особенно насыщенная. В конкурсе - десятки кинокартин. Это и полнометражные фильмы, и документальные ленты. Возглавляет судейскую коллегию народный артист России Александр Домогаров. Вместе с ним работы участников оценивают признанные мастера кино и театра. Говорят, фильмы уже видели, но фаворитов многие не раскрывают.

Тематика фестиваля широкая. Есть социальные драмы, картины о семейных ценностях и конфликтах, об одиночестве и о любви. И даже философские размышления о поисках истинной веры.

Режиссеры рассказывают и о трагедии Великой Отечественной войны. Но не через масштабные сражения, а через личную драму простых людей. Многие работы дебютные, и именно на таких площадках они получают свою первую серьезную оценку.

«Два фильма меня заставили рыдать, и причем мои фавориты - это дебюты. В этом году четыре фильма, и они очень-очень сильные. Очень хороший фильм - это "День рождения Сидни Люмета". Очень хороший фильм казахский "Эвакуация". Просто потрясающий фильм», - сказала актриса, кинопродюсер, президент Фонда Вячеслава Тихонова Анна Тихонова.

Отдельное внимание жюри обращает на актуальность тем и на то, насколько картина остается со зрителем после просмотра. Еще один фаворит - фильм «Двое в одной жизни, не считая собаки».

«Концепция, содержание, высокий коэффициент таланта. Я посмотрел уже три раза эту картину, но этого недостаточно, каждый раз можно видеть для себя новое», - подчеркнул заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Дюжев.

Критерии оценки стандартные: режиссерское решение, актерская работа, драматургия, визуальный язык. Но, как отмечают сами члены жюри, в центре внимания - цельность высказывания и способность фильма говорить со зрителем на равных. Помимо конкурса, в программе - специальные показы, ретроспективы и творческие встречи. Завершится кинофестиваль 26 апреля.