Бывший штурмовик придумал ретранслятор для «ослепления» боевиков ВСУ

На Запорожском направлении массово уничтожают так называемые «коробочки», на которых к передовой перебрасывают резервы и боеприпасы ВСУ. Одну из таких бронемашин, битком набитую живой силой противника, ликвидировали в районе поселка Кушугум.

Каждый результативный вылет операторов FPV-дронов группировки «Восток» - это сорванная ротация и уничтоженная техника врага. В бескрайних запорожских степях под пристальным наблюдением практически каждый метр земли.

«Подготовка разведчика к вылету занимает минуты, но сама охота может длиться часами. На передовой природа не терпит лишнего, и каждая деталь здесь - улика. Натоптанная тропа или брошенная бутылка сразу становятся ориентирами для удара», - рассказала корреспондент «Звезды» Анна Цепаева.

Эти позиции расположены в некотором удалении от линии боевого соприкосновения, но безопасными их не назовешь. Обстановка здесь остается предельно напряженной. Разведывательные «крылья» противника постоянно барражируют над окрестностями, пытаясь вскрыть места дислокации наших подразделений.

Подразделения дальневосточников теснят противника в сторону Воздвижевки и Верхней Терсы, выравнивая рубежи в районе Риздвянки. Южнее группировка развивает наступление на Чаривное и Комсомольское - эти населенные пункты расположены на подступах к Гуляйпольскому. Успех пехоты обеспечивают расчеты беспилотной авиации - специально для них технические специалисты разработали ряд интересных решений.

«Вот у нас пульт. То есть человек на позиции сидит рядом с оператором и может спокойно направлять ему антенну в какую ему надо сторону», - сказал гранатометчик-связист с позывным Малой.

Боец разработал механизм для дистанционного управления ретрансляторами и переносными антеннами. Идея родилась из суровых будней - при настройке связи бойцы нередко становились мишенями для дронов противника. Опыт службы в штурмовом подразделении помог изобретателю создать простое и эффективное устройство, которое помогает сохранять маскировку и, главное, жизни личного состава. Инженерные решения внедряют и в сферу радиоэлектронной борьбы.

В основе работы комплекса - принцип радиоэлектронного подавления. Система перехватывает изображение с камер противника, после чего блокирует передачу данных. «Ослепший» оператор ВСУ теряет контроль над ситуацией, а наши солдаты получают драгоценное время для маневра.

«Я ездил на испытания. Сам лично испытывал в боевых условиях. Испытывал на вражеских дронах. Глушение составляло у меня 300-500 метров - эффективная дальность. Максимально, насколько я видео смог перехватить, - 23 километра от себя», - сказал командир отделения связи с позывным Фарадей.

Возможности полевых лабораторий позволяют на месте изготавливать любые дефицитные комплектующие. Ежедневно через руки инженеров проходит до 20 беспилотников. Отдельное и, пожалуй, самое азартное направление - модернизация трофейных «подарков». Вражеские дроны отправляют обратно «по адресу».

«Восстановим их моторы, все их используем - и обратно. Вот на стадии - надо поменять видео, перепрошить радио, и обратно отдаем им, чтобы не отправляли нам такие посылки больше», - говорит Малой.

Параллельно с внедрением передовых технологий группировка войск «Восток» развивает наступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Благодаря слаженной работе артиллерии и операторов FPV-дронов наносится массированное огневое поражение по позициям ВСУ в районах Долинки, Червоного Яра, Верхней Терсы, Копаней, Воздвижевки, Любицкого и Зарницы. Все попытки противника прощупать нашу оборону и перейти в контратаку, в том числе на направлении Сичневого, полностью пресекаются.