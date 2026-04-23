Поезд с молдавскими чиновниками сломался на пути к открытию европейской колеи

Локомотив поезда, на котором ехала правительственная делегация Молдавии и дипломаты из Румынии, вышел из строя, сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Владимир Боля.

Представители двух стран направлялись на открытие обновленного участка молдавской железной дороги Кантемир (Молдавия) — Фэлчиу (пограничная железнодорожная станция в Румынии), который перевели на европейскую колею.

«Это очень хороший знак. Дорога европейская, построена по всем новым требованиям, а это значит, что нам нужно заменить и локомотивы, чтобы они тоже были европейскими, и тогда мы будем уверены в них », - сообщил Боля.

Правительство Молдавии рассматривает переход на европейский стандарт колеи как важный аспект интеграции в транспортную сеть ЕС.