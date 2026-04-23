Заявления Трампа приносят миллиарды долларов участникам инсайдерской торговли в США

Биржевые игроки снова могли заработать на том, что Трамп объявил перемирие с Ираном. По данным агентства Reuters, за 15 минут до того как накануне президент США о нем сообщил, инвесторы сыграли на понижение нефти, поставив почти полмиллиарда долларов. О множественных подозрениях в инсайдерской торговле пишет ВВС. Издание приводит конкретные примеры, когда инвесторы зарабатывали огромные суммы, очень вовремя делая ставки на стоимость нефти. А она росла или падала - в зависимости от заявлений американского президента. Странные совпадения происходили в основном во время ближневосточного конфликта. Но похожее случалось и раньше.

Сотни тысяч, миллионы, сотни миллионов и миллиарды долларов - это прибыли тех, кто, чудесным образом предугадав действия американских властей, зарабатывают на биржах. Вероятно, речь идет об инсайдерской торговле - когда кто-то, зная наперед о грядущих событиях, делают на них ставки. Эта тема последние месяцы не сходит со страниц западных изданий.

Сейчас журналисты ВВС собрали более менее полную картину. Все происходит в одной и той же последовательности.

«Инвесторы богатеют на миллионы сразу после того, как Дональд Трамп делает важные заявления. Возникает вопрос - является ли это инсайдерской торговлей? Ведь есть закономерности в резких перепадах котировок сразу после того, как Дональд Трамп произносит что-то, что меняет финансовый рынок», - заметил журналист BBC Ник Марш.

Примеров слишком много, чтобы это было совпадением. 7 апреля. Только что Трамп объявил, что может уничтожить Иран как цивилизацию. Биржи в панике. Ходят слухи о ядерном оружии. Нефть взлетела. Но некие инвесторы ставят почти миллиард, что сырье подешевеет. Спустя несколько часов Трамп объявляет о перемирии. Нефть падает. Инвесторы богатеют.

Месяцем ранее. 9-е марта. Война в разгаре. Трейдеры внезапно начинают продавать нефть. А примерно через 40 минут корреспондент телеканала CBS в соцсетях и в эфире - пересказывает слова президента США, который по телефону ей рассказал, что война почти закончилась.

«Я попросила президента Трампа рассказать о том, сколько, по его мнению, продлится война. Президент ответил, цитирую: «Война почти закончилась. У Ирана нет военно-морского флота, нет средств связи и нет военно-воздушных сил», - рассказала корреспондент CBS News в Белом доме.

И после этого нефтяные котировки стремительно летят вниз, теряя четверть цены. А кто-то вовремя фиксирует прибыль. Причем, в этот раз Трамп даже ничего публично не говорил. Ему просто позвонила корреспондент, работающая в Белом Доме. А он ей просто что-то сказал. Вопрос: а кому и когда он еще мог что-то сказать?

Например, о планах по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Есть такая крупная интернет-площадка - Полимаркет. По сути - казино, где можно поставить на что угодно, хоть на президентские выборы, хоть на дождь после обеда, хоть на переворот в Каракасе. Что за день до операции в Венесуэле и сделал новый пользователь, заработав в итоге сотни тысяч долларов.

«Когда на следующий день Мадуро был захвачен американскими спецназовцами и свергнут, пользователь Burdensome-Mix выиграл 436 000 долларов. Вскоре после этого аккаунт сменил имя пользователя и с тех пор не делал никаких ставок», - говорится в публикации ВВС.

А уже перед операцией на Ближнем Востоке на этой же площадке появилось еще 6 новых аккаунтов, чьи владельцы поставили на то, что к 28 февраля США ударят по Ирану. И ведь не ошиблись. Можно было бы считать везением, если бы не одно обстоятельство. Совладелец и консультант Полимаркета - Дональд Трамп-младший - старший сын президента США. И сейчас американские законодатели задают неудобные вопросы регуляторам, которые должны бороться с инсайдерской торговлей. Последним ответить особо нечего.

«Мы с вами оба знаем, что шанс - примерно миллиард к одному. Как вы думаете, семья президента, Дональд Трамп-младший знали о возможном прекращении огня?» - задался вопросом член Палаты представителей США Джим Макговерн. «Господин конгрессмен, я не собираюсь играть с вами в спекулятивные игры, но скажу вам, что у нас политика нулевой терпимости к мошенничеству, манипуляциям, инсайдерской торговле, и мы будем принимать меры против таких действий», - ответил председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Майкл Селиг.

Причем, президента США, чье состояние за второй срок увеличилось почти на полтора миллиарда, уже обвиняли в инсайдерской торговле. В апреле 25-го американские рынки из-за объявленной Трампом торговой войны сильно упали. И в один день Трамп сначала сообщил о хорошем времени для покупок американских акций, а через несколько часов заявил о торговом перемирии. Акции взлетели. Но тогда, вероятно, была лишь проба пера. Прошел год.

«Коррупция носит системный характер и продолжает расти. Она затрагивает весь нефтяной и фондовый рынки. Масштабы этих незаконных сделок и предполагаемой инсайдерской торговли просто огромные - никто никогда не видел ничего подобного», - уверен журналист The Washington Post Джош Рогин.

Правда, американские регуляторы, как недавно сообщало агентство Reuters, все-таки проводят проверку на предмет инсайдерской торговли. Результатов пока нет. Но многолетняя практика показывает, что за такие преступления в США обычно наказывают брокеров. Они получают реальные сроки, о чем Голливуд потом снимает фильмы, вроде канонического «Уолл-Стрит» 87-го года.

Но высших чиновников, которые торговали, торгуют и будут торговать, обычно не трогают. Тем более, речь идет о ближайшем окружении президента. А также о его семье, или о его друге - шефе Пентагона Пите Хегсете, который тоже пытался заработать перед войной, вложившись в акции оборонных компаний. Ну, а характерная черта в том, что обычно инсайдерская торговля, как ей и положено, идет тихо и не так активно. Те, кто сейчас, играя на бирже, зарабатывают на войне миллиарды, не стесняются.