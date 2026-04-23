Пожарные эвакуировали 75 человек из дома с горящей крышей в Махачкале

По данным ГУ МЧС России по Дагестану, у многоквартирного дома загорелась мансарда на шестом этаже.
Андрей Юдин 23-04-2026 00:54
© Фото: tutdagesttan, Telegram © Видео: tutdagesttan, Telegram

Из горящего дома в Махачкале пожарные спасли 75 человек, из них 24 ребенка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.

Как сообщило ведомство, ранее поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Северо-Осетинской в Махачкале. У здания загорелась мансардная кровля шестого этажа.

Как отметило МЧС по региону, по предварительным данным площадь пожара составляет около 600 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 25 человек и 7 единиц техники от МЧС, а также 39 человек и 12 единиц техники от РСЧС.

По предварительным данным пострадавших нет, информация уточняется.

#пожар #Дагестан #Махачкала #ЧС
