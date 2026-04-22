Следующая рабочая неделя в России будет короткой

В конце недели россиян ждут три выходных дня.
Константин Денисов 22-04-2026 05:40
© Фото: Belkin Alexey news.ru, Global Look Press

Следующая рабочая неделя в России будет короткой. Это следует из производственного календаря на 2026 год.

Работать придется лишь четыре дня - с 27 по 30 апреля включительно. Далее россиян ждут три выходных дня. В пятницу, 1 мая страна будет отмечать Праздник весны и труда, а затем наступят суббота и воскресенье.

Кроме того, четверг, 30 апреля будет предпраздничным днем, поэтому рабочее время сократится на один час.

Затем, с 4 по 8 мая россиян ждет обычная рабочая неделя, однако выходных будет также три: День победы выпадет на субботу, которая будет перенесена понедельник, 11 мая. Таким образом, короткой станет неделя с 12 по 15 мая.

Ранее в АТОР объяснили, что турпоток в ОАЭ из России на майские праздники не восстановится. В организации рассказали об ограничениях, которые ввело Минэконом развития: на эти даты туры в России не продаются.

#в стране и мире #рабочая неделя #Календарь #майские праздники #май
