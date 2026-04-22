В Японии установили связь СДВГ с алкогольной зависимостью

В исследовании приняли участие почти 30 тысяч человек.
Константин Денисов 22-04-2026 04:27
© Фото: Vadim Akhmetov, URA.RU, Global Look Press

Люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) более подвержены алкогольной зависимости, чем остальные. Об этом сообщил РИА Новости профессор медицинского факультета Университета Докке Норио Сугавара.

Исследования также показали, что особенно в зоне риска находятся женщины. У них риск зависимости в два раза выше, чем у мужчин.

«Однако это не означает, что женщины в целом более склонны к алкогольной зависимости. Скорее, при наличии симптомов СДВГ эта связь у них проявляется относительно сильнее», - отметил Сугавара.

Ученый и его коллеги исследовали 29,2 тысячи человек в Японии, после чего сформулировали свои выводы. В то же время, Сугавара признался, что его эксперимент не учитывает причинно-следственных связей и напомнил об индивидуальности каждого случая.

Что касается общих рисков заболевания у мужчин и женщин с СДВГ, то их тяга к алкоголю обусловлена чрезмерной эмоциональностью, которая вызывает стресс. С помощью алкоголя люди стараются от него избавиться.

Ранее нарколог и президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев перечислил четыре признака женского алкоголизма.

 

#в стране и мире #Япония #Исследования #ученые #Алкоголизм #сдвг
