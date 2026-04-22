Эксперт рассказал о новых схемах мошенников, связанных с ипотекой

В разговоре с RT аналитик Тимофей Воронин рассказал о примерах мошеннических схем по ипотеке. В одном случае ее предлагают взять за вознаграждение, а в другом - на льготных условиях.

«Суть обеих схем сводится к тому, что жертва оформляет ипотеку, но в итоге остается и без приобретенного жилья, и без того вознаграждения, которое обещали собеседники, но при этом получает долг перед банком», - отметил специалист.

Он также рассказал, что любые предложения, связанные с вознаграждением за взятие ипотеки или кредита, являются мошенническими схемами или системой вывода средств дропперами.

По словам киберэксперта, в случае поступления такого рода сообщений в мессенджерах или по телефону лучше сразу прекращать общение.

Ранее в разговоре со «Звездой» юрист Дмитрий Кваша рассказал о том, как вести себя, если мошенники оформили на вас кредит. Эксперт отметил, что если мошенники взяли на вас микрозаем с огромным процентом, нужно не откладывая заказать на «Госуслугах» выписку со своей кредитной историей, чтобы посмотреть и проверить, где и когда были взяты микрозаймы.