МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт рассказал о новых схемах мошенников, связанных с ипотекой

В конечном результате жертва остается без жилья или вознаграждения, но с долгом перед банком.
Андрей Юдин 22-04-2026 02:08
© Фото: IMAGO, Zoonar.com, Thanakorn Phant, Global Look Press

В разговоре с RT аналитик Тимофей Воронин рассказал о примерах мошеннических схем по ипотеке. В одном случае ее предлагают взять за вознаграждение, а в другом - на льготных условиях.

«Суть обеих схем сводится к тому, что жертва оформляет ипотеку, но в итоге остается и без приобретенного жилья, и без того вознаграждения, которое обещали собеседники, но при этом получает долг перед банком», - отметил специалист.

Он также рассказал, что любые предложения, связанные с вознаграждением за взятие ипотеки или кредита, являются мошенническими схемами или системой вывода средств дропперами.

По словам киберэксперта, в случае поступления такого рода сообщений в мессенджерах или по телефону лучше сразу прекращать общение.

Ранее в разговоре со «Звездой» юрист Дмитрий Кваша рассказал о том, как вести себя, если мошенники оформили на вас кредит. Эксперт отметил, что если мошенники взяли на вас микрозаем с огромным процентом, нужно не откладывая заказать на «Госуслугах» выписку со своей кредитной историей, чтобы посмотреть и проверить, где и когда были взяты микрозаймы. 

#кредит #ипотека #Мошенники
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 